Карлсон сможет принять участие в первом матче «Вашингтона» в плей-офф против «Бостона»

Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон восстановился от травмы, сообщается на официальном сайте НХЛ.

31-летний американец пропустил две заключительные игры регулярного чемпионата из-за травмы нижней части тела. Сообщается, что он сможет принять участие в первом матче плей-офф НХЛ против «Бостона», который пройдет 16 мая и начнется в 2:15 мск.

В текущем сезоне Карлсон провел 52 матча, в которых набрал 44 (10+34) очка.