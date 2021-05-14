Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Форвард «Миннесоты» Эрикссон Эк: «Мы знаем, как играть с «Вегасом», чтобы добиться успеха»

07:50
Теги:

Форвард «Миннесоты» Юэль Эрикссон Эк поделился ожиданиями от первого раунда плей-офф НХЛ, в котором «Уайлд» встретится с «Вегасом».

«Мы много раз обыгрывали их в этом сезоне, и я думаю, что мы знаем, как играть с ними, чтобы добиться успеха. Нам надо работать вместе и быть умными, и в то же время играть агрессивно. Я думаю, что лучше всего мы играем, когда проявляем агрессию», — приводит слова Эрикссона Эка официальный сайт НХЛ.

Первый матч серии «Вегас» — «Миннесота» — пройдет 16 мая и начнется в 22:00 мск.

Читайте также

Рауль помог Зидану, «Реал» продолжает преследовать «Атлетико»
К московской банде риелторов-отравителей может быть причастна сиделка
Из-за чего Алена Кравец попала в больницу
Учившийся вместе с устроившим стрельбу в Казани совершил самоубийство год назад

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд