Форвард «Миннесоты» Эрикссон Эк: «Мы знаем, как играть с «Вегасом», чтобы добиться успеха»

Форвард «Миннесоты» Юэль Эрикссон Эк поделился ожиданиями от первого раунда плей-офф НХЛ, в котором «Уайлд» встретится с «Вегасом».

«Мы много раз обыгрывали их в этом сезоне, и я думаю, что мы знаем, как играть с ними, чтобы добиться успеха. Нам надо работать вместе и быть умными, и в то же время играть агрессивно. Я думаю, что лучше всего мы играем, когда проявляем агрессию», — приводит слова Эрикссона Эка официальный сайт НХЛ.

Первый матч серии «Вегас» — «Миннесота» — пройдет 16 мая и начнется в 22:00 мск.