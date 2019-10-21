Карлсон набрал 18 очков в 10 стартовых матчах. Это третий результат в истории НХЛ

«Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Вашингтону» — 3:5. Защитник гостей Джон Карлсон отметился результативной передачей. В 10 стартовых встречах сезона он набрал 18 (3+15) очков. Это третий показатель в истории лиги.

Дважды по 18 очков в 10 матчах набирал Бобби Орр. В сезоне-1988/89 в активе Пола Коффи было 20 (3+17) баллов.

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