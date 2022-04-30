Капризов забросил 47-ю шайбу в этом сезоне. Россиянин продлил результативную серию до 7 матчей

«Миннесота» увеличила преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо». В начале третьего периода счет стал 3-0.

Голом на 4-й минуте третьего периода отметился российский нападающий Кирилл Капризов. Для него эта шайба стала 47-й в этом сезоне.

Ранее в этой встрече 25-летний россиянин отметился голевой передачей. Теперь на его счету в этом сезоне 108 (47+61) очков.

Для Капризова это седьмой подряд матч с набранными очками.