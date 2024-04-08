Капризов забросил 40+ шайб в третьем сезоне подряд. Это рекорд «Миннесоты»

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго».

На счету 26-летнего россиянина 41 шайба. Таким образом, Капризов в третий раз подряд забил 40+ голов за сезон: только Мариану Габорику (42 шайбы, 2007/08) и Эрику Стаалу (42 шайбы, 2017/18) по разу удавалось забросить 40 шайб за сезон.

В сезоне-2021/22 Капризов забил 47 голов, в сезоне-2022/23 — 40.

На данный момент на счету Капризова 88 (41+47) очков в 70 матчах сезона.