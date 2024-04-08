«Детройт» — «Баффало»: видеообзор матча НХЛ

«Детройт» и «Баффало» встретились в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра проходила в Детройте 7 апреля и завершилась победой хозяев — 3:1.

Видео лучших моментов матча «Детройт» — «Баффало» опубликовано на Youtube-канале Sportsnet.

«Детройт» набрал 84 очка и поднялся на 8-е место в таблице Восточной конференции. «Ред Уингз» обошли «Питтсбург» и «Филадельфию» (по 83 очка) в борьбе за выход в плей-офф НХЛ.

«Баффало» с 79 очками — на 12-й строчке таблицы «Востока».