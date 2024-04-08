«Миннесота» на выезде обыграла «Чикаго», Капризов оформил дубль

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Чикаго» со счетом 4:0.

3 (2+1) очка набрал Кирилл Капризов, еще по голу забили Марко Росси и Фредерик Годро, вратарь «Уайлд» Йеспер Валльстедт отразил все 24 броска во втором для себя матче в НХЛ.

В текущем сезоне Капризов провел 70 матчей, в которых набрал 88 (41+47) очков. 26-летний россиянин третий сезон подряд забивает 40+ голов.

После этого матча «Миннесота» с 83 очками занимает 10-е место в Западной конференции, «Чикаго» с 51 очком — на 15-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Миннесота» — 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

Голы: Капризов — 40 (бол., Болди, Эрикссон Эк), 21:06 — 0:1. Росси — 21 (Зуккарелло, Капризов), 32:30 — 0:2. Годро — 5 (Богосян, Хуснутдинов), 38:27 — 0:3. Капризов — 41 (Фэйбер), 48:10 — 0:4.

Вратари: Содерблум — Валльстедт.

Штраф: 4 — 0.

Броски: 24 (5+11+8) — 37 (13+16+8).

Наши: Зайцев (18.54/1/-2) — Капризов (24.01/4/+2), Хуснутдинов (14.58/0/+1).

7 апреля. Чикаго. United Center.