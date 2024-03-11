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Сегодня, 05:35

«Айлендерс» разгромили «Анахайм», Варламов отбил 22 из 23 бросков

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Семен Варламов.
Фото USA Today Sports

«Айлендерс» на выезде разгромили «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1.

У гостей забили Кэл Клаттербак, Брок Нельсон, Кайл Палмьери, Кейси Сизикас, Бо Хорват и Пьер Энгвалл. Единственную шайбу хозяев забросил Алекс Киллорн.

Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 22 из 23 бросков.

«Айлендерс» поднялись на восьмое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 72 очками в 63 матчах. «Анахайм» идет 14-м на «Западе» с 49 очками в 64 играх.

Семен Варламов
Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Капризов в третий раз подряд набрал 70 очков за сезон в НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 63 41 22 86
2 Каролина 64 39 25 84
3 Филадельфия 65 33 32 74
4 Айлендерс 62 28 34 70
5 Вашингтон 62 30 32 69
6 Нью-Джерси 64 31 33 66
7 Питтсбург 63 28 35 64
8 Коламбус 64 22 42 54
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 65 44 21 92
2 Бостон 66 38 28 91
3 Торонто 64 37 27 82
4 Тампа-Бэй 65 34 31 74
5 Детройт 64 33 31 72
6 Баффало 65 30 35 65
7 Монреаль 64 24 40 58
8 Оттава 62 25 37 54
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 66 40 26 89
2 Виннипег 63 40 23 85
3 Колорадо 65 40 25 85
4 Нэшвилл 66 37 29 78
5 Миннесота 65 31 34 69
6 Сент-Луис 64 32 32 67
7 Аризона 64 26 38 57
8 Чикаго 64 16 48 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 66 42 24 91
2 Эдмонтон 63 39 24 81
3 Лос-Анджелес 63 32 31 75
4 Вегас 64 34 30 75
5 Сиэтл 63 28 35 67
6 Калгари 64 31 33 67
7 Анахайм 63 23 40 49
8 Сан-Хосе 63 16 47 39
Результаты / календарь
1.03
2.03
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16.03
11.03 00:00
Каролина – Калгари
 7 : 2
11.03 01:00
Чикаго – Аризона
 7 : 4
11.03 03:00
Анахайм – Айлендерс
1 : 6
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 65 111
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 64 107
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 61 103
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 63 54
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 65 45
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 62 45
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Спенсер Мартин

Спенсер Мартин

Каролина

 5 1.97
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