«Айлендерс» разгромили «Анахайм», Варламов отбил 22 из 23 бросков

«Айлендерс» на выезде разгромили «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1.

У гостей забили Кэл Клаттербак, Брок Нельсон, Кайл Палмьери, Кейси Сизикас, Бо Хорват и Пьер Энгвалл. Единственную шайбу хозяев забросил Алекс Киллорн.

Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 22 из 23 бросков.

«Айлендерс» поднялись на восьмое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 72 очками в 63 матчах. «Анахайм» идет 14-м на «Западе» с 49 очками в 64 играх.