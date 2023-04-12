Капризов стал рекордсменом «Миннесоты» по числу сезонов НХЛ с 40 голами

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов установил новый рекорд клуба.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (1:3) Капризов отметился одной заброшенной шайбой. Для него это 40-й гол в сезоне.

Как сообщает сайт НХЛ, 25-летний россиянин достиг данного показателя по голам во втором сезоне подряд (47 в сезоне-2021/22). Он стал первым игроком в истории «Миннесоты», которому удалось провести два и более сезона НХЛ в составе «дикарей» с 40 шайбами и более.

Всего в текущем сезоне НХЛ Капризов сыграл за «Уайлд» 67 матчей и набрал 75 (40+35) очков.