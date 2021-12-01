Капризов стал лидером НХЛ по набранным очкам с 18 ноября. На его счету 14 баллов в 7 матчах

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Аризону» со счетом 5:2.

Форвард «Уайлд» Кирилл Капризов набрал 2 (1+1) очка. 24-летний россиянин набрал 14 (4+10) очков в последних семи матчах, став лидером по результативности в лиге с 18 ноября.

В текущем сезоне Капризов провел 22 матча, в которых набрал 25 (7+18) очков.

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