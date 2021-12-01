Лемье дисквалифицировали на пять матчей за укус Ткачака

Форвард «Лос-Анджелеса» Брендан Лемье получил пятиматчевую дисквалификацию, сообщает официальный сайт НХЛ.

25-летний американец в матче регулярного чемпионата против «Оттавы» укусил за руку форварда соперника Брэди Ткачака. Инцидент произошел на 14-й минуте третьего периода, когда между игроками началась драка.

«Департамент не нашел убедительных доказательств того, что Лемье несколько раз кусал Ткачака во время драки и что кровоточащая рана на правой руке нападающего «Оттавы», которую он показывает арбитрам, стала следствием укуса. Однако на записи хорошо видно, как Лемье, находясь на льду, с силой кусает левую руку Ткачака, и этого вполне достаточно для вынесения вердикта», — говорится в сообщении лиги.

Лемье из-за дисквалификации потеряет 38 750 долларов. Деньги будут направлены в Фонд экстренной помощи хоккеистам.