Кирилл набрал два очка в матче с убогой «Аризоной».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Аризона» — 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)

Голы: Келлер — 6 (Кессел, Гостисбеер), 5:58 — 0:1. Эрикссон Эк — 9 (Куликов, Гринуэй), 7:06 — 1:1. Капризов — 7 (Хартман, Голигоски), 27:20 — 2:1. Гринуэй — 1 (Меррилл, Раск), 34:19 — 3:1. Бродин — 3 (Капризов, Хартман), 39:56 — 4:1. Строльман — 2 (Чикран, Келлер), 45:58 — 4:2. Фолиньо — 9 (Бродин, Гринуэй), 47:42 — 5:2.

Вратари: Кяхкенен — Уэджвуд.

Штраф: 11 — 15.

Броски: 37 (11+13+13) — 31 (13+10+8).

Наши: Капризов (17.34/3/+2), Куликов (16.54/1/+1) — Любушкин (16.01/0/-2).

1 декабря. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 16239 зрителей.

Начните свой день с незатейливой статистики. Последние 7 игр Кирилла Олеговича Капризова в НХЛ: 4 гола, 10 результативных передач, 14 очков. Извините, а кто там в начале сезоне говорил, что этот парень не будет оправдывать свои 9 миллионов долларов в год? Все, забудьте — нет таких! Если в начале сезона лидер «Миннесоты» и давал поводы для критики, то сейчас он вышел на график «очко за игру», вновь оккупировал первую строчку бомбардиров «Уайлд» и с новой прической разбивает сердца девочкам из холодного штата.

Вот и сегодня воспитанник «Кузни» не остался в тени и помог своей команде второй раз за сезон забрать 2 очка у убогой «Аризоны». Причем «Койотиз» всего за два года превратились в полноценного клиента русской звезды. Команде из Глендейла Капризов уже забрасывал в первом матче в середине ноября, а в прошлой регулярке Кирилл не сумел набрать очки лишь в одной из восьми очных встреч с «Койотами», насобирав благодаря им целых 11 результативных баллов.

Не пожалел любимого соперника фронтмен «Миннесоты» и этой ночью. Хотя для «Аризоны» все начиналось довольно неплохо. Уже на шестой минуте гости вышли вперед, когда Клейтон Келлер вдруг вспомнил, что он некогда считался одним из самых техничных нападающих своего драфта и положил классную шайбу после эффектной спин-о-рамы. Однако не прошло и минуты, как хозяева быстро ответили голом Йоэля Эрикссона Эка, и практически до середины матча на табло горели довольно скучные 1:1.

И именно россиянин завел «Миннесоту» в самый нужный момент, после которого парни Андре Туриньи по-настоящему поплыли, словив три пропущенных до конца второго периода. Время Капризова наступило на 28-й минуте, когда «Дикари» устроили классный навал на ворота Скота Уэджвуда. После суеты на пятаке Колдер Бой не стал бездумно бросать в ближний, поднялся на синюю линию и с разворота удачно пульнул с не самой очевидной позиции — кистевой Капризова получился не очень сильным, но рикошет от клюшки Ильи Любушкина сделал его неберущимся для 29-летнего канадца.

Получив вторую шайбу, «Койоты» конкретно расклеились и все чащи стали прижиматься в своим воротам. А вот хозяева, почуяв запаха крови, на достигнутом не остановились и окончательно приговорили оппонента голами Джордана Гринуэя и Юнаса Бродина. Причем свою третью шайбу в сезоне монолитный шведский защитник забросил с передачи Капризова, вовремя скинувшего шайбу на синюю линию.

Благодаря этой победе «Миннесота» не только смогла сравняться по очкам с «Калгари», но и выйти на первое место Запада, обойдя «Флэймз» по разнице шайб. Только пока лидерство «Дикарей» в конференции условно — Макдэвид, Драйзайтль и компания отстают всего на одно очко, сыграв на 2 игры меньше, и наверняка захотят узурпировать вершину. Впрочем, кто вообще перед началом сезона мог предположить, что команда Дина Эвассона будет играть так результативно и идти так высоко?