Капризов реализовал большинство в матче против «Тампы»

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«Миннесота» удвоила преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы». Счет стал 2:0.

Голом на 8-й минуте второго периода отметился российский нападающий Кирилл Капризов. Он реализовал большинство своей команды.

Для 25-летнего россиянина эта заброшенная шайба стала 21-й в текущем сезоне.