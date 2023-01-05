Капризов реализовал большинство в матче против «Тампы»
«Миннесота» удвоила преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы». Счет стал 2:0.
Голом на 8-й минуте второго периода отметился российский нападающий Кирилл Капризов. Он реализовал большинство своей команды.
Для 25-летнего россиянина эта заброшенная шайба стала 21-й в текущем сезоне.
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10.01
|5.01
|03:00
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Детройт – Нью-Джерси
|1 : 5
|5.01
|05:30
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Миннесота – Тампа-Бэй
|- : -
|5.01
|06:00
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Анахайм – Даллас
|- : -
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