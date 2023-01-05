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Сегодня, 07:07

Капризов реализовал большинство в матче против «Тампы»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Миннесота» удвоила преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы». Счет стал 2:0.

Голом на 8-й минуте второго периода отметился российский нападающий Кирилл Капризов. Он реализовал большинство своей команды.

Для 25-летнего россиянина эта заброшенная шайба стала 21-й в текущем сезоне.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
4
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