Дубль Капризова помог «Миннесоте» одержать победу над «Тампой»
«Миннесота» одержала победу над «Тампой» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.
В составе «Миннесоты» отличились Йоэль Эрикссон Эк, Кален Эддисон, Сэм Стил, а россиянин Кирилл Капризов оформил дубль.
Автором единственного гола у «Тампы» стал Брейден Пойнт.
«Миннесота» с 46 очками занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Тампа» идет пятой на Востоке (49 очков).
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Тампа-Бэй» — 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)
Голы: Эрикссон Эк — 13 (Эддисон, Фолиньо), 14:30 — 1:0. Капризов — 21 (бол., Болди, Эддисон), 27:09 — 2:0. Эддисон — 3 (Хартман, Болди), 29:27 — 3:0. Пойнт — 22 (бол., Хагель, Кучеров), 33:37 — 3:1. Стил — 7 (Сперджен), 35:35 — 4:1. Капризов — 22 (п.в.), 57:57 — 5:1.
Вратари: Густавссон (Флери, 57:57) — Эллиотт (56:44 — 57:57).
Штраф: 12 — 10.
Броски: 33 (12+12+9) — 35 (11+12+12).
Наши: Капризов (17.10/6/+2) — Кучеров (20.53/5/0), Сергачев (23.43/0/-3).
5 января. Сент-Пол. Xcel Energy Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|38
|25
|13
|56
|2
|Нью-Джерси
|38
|24
|14
|51
|3
|Рейнджерс
|39
|21
|18
|48
|4
|Вашингтон
|40
|21
|19
|48
|5
|Айлендерс
|39
|22
|17
|46
|6
|Питтсбург
|37
|19
|18
|44
|7
|Филадельфия
|38
|14
|24
|35
|8
|Коламбус
|36
|11
|25
|24
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|37
|29
|8
|62
|2
|Торонто
|38
|23
|15
|53
|3
|Тампа-Бэй
|37
|24
|13
|49
|4
|Баффало
|36
|19
|17
|40
|5
|Детройт
|36
|16
|20
|39
|6
|Оттава
|38
|18
|20
|39
|7
|Флорида
|39
|17
|22
|38
|8
|Монреаль
|38
|15
|23
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|39
|23
|16
|52
|2
|Виннипег
|38
|24
|14
|49
|3
|Миннесота
|37
|22
|15
|46
|4
|Колорадо
|36
|19
|17
|41
|5
|Сент-Луис
|38
|18
|20
|39
|6
|Нэшвилл
|36
|16
|20
|38
|7
|Аризона
|36
|13
|23
|31
|8
|Чикаго
|37
|8
|29
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|40
|26
|14
|54
|2
|Лос-Анджелес
|41
|22
|19
|50
|3
|Сиэтл
|36
|20
|16
|44
|4
|Калгари
|39
|18
|21
|43
|5
|Эдмонтон
|39
|20
|19
|42
|6
|Ванкувер
|37
|16
|21
|35
|7
|Сан-Хосе
|39
|12
|27
|31
|8
|Анахайм
|38
|10
|28
|24
|5.01
|03:00
|
Детройт – Нью-Джерси
|1 : 5
|5.01
|05:30
|
Миннесота – Тампа-Бэй
|5 : 1
|5.01
|06:00
|
Анахайм – Даллас
|2 : 0
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|39
|73
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|37
|58
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|36
|55
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|39
|33
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|36
|30
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|40
|28
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|25
|1.86
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|16
|2.08
|
|
Илья Сорокин
Айлендерс
|29
|2.28