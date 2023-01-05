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Сегодня, 08:25

Дубль Капризова помог «Миннесоте» одержать победу над «Тампой»

Алина Савинова
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«Миннесота» одержала победу над «Тампой» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

В составе «Миннесоты» отличились Йоэль Эрикссон Эк, Кален Эддисон, Сэм Стил, а россиянин Кирилл Капризов оформил дубль.

Автором единственного гола у «Тампы» стал Брейден Пойнт.

«Миннесота» с 46 очками занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Тампа» идет пятой на Востоке (49 очков).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Тампа-Бэй» — 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)

Голы: Эрикссон Эк — 13 (Эддисон, Фолиньо), 14:30 — 1:0. Капризов — 21 (бол., Болди, Эддисон), 27:09 — 2:0. Эддисон — 3 (Хартман, Болди), 29:27 — 3:0. Пойнт — 22 (бол., Хагель, Кучеров), 33:37 — 3:1. Стил — 7 (Сперджен), 35:35 — 4:1. Капризов — 22 (п.в.), 57:57 — 5:1.

Вратари: Густавссон (Флери, 57:57) — Эллиотт (56:44 — 57:57).

Штраф: 12 — 10.

Броски: 33 (12+12+9) — 35 (11+12+12).

Наши: Капризов (17.10/6/+2) — Кучеров (20.53/5/0), Сергачев (23.43/0/-3).

5 января. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

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НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Капризов реализовал большинство в матче против «Тампы»
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7 Филадельфия 38 14 24 35
8 Коламбус 36 11 25 24
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 37 29 8 62
2 Торонто 38 23 15 53
3 Тампа-Бэй 37 24 13 49
4 Баффало 36 19 17 40
5 Детройт 36 16 20 39
6 Оттава 38 18 20 39
7 Флорида 39 17 22 38
8 Монреаль 38 15 23 33
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 39 23 16 52
2 Виннипег 38 24 14 49
3 Миннесота 37 22 15 46
4 Колорадо 36 19 17 41
5 Сент-Луис 38 18 20 39
6 Нэшвилл 36 16 20 38
7 Аризона 36 13 23 31
8 Чикаго 37 8 29 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 40 26 14 54
2 Лос-Анджелес 41 22 19 50
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4 Калгари 39 18 21 43
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И Г
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