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Сегодня, 10:06

Кучеров провел свой 700-й матч в НХЛ

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Встреча с «Оттавой» (2:4) стала 700-й для российского форварда «Тампы-Бэй» Никиты Кучерова в НХЛ. За это время хоккеист набрал 823 (312+511) очка.

В сезоне-2018/19 Кучеров завоевал сразу 3 индивидуальные награды: «Арт Росс Трофи», «Харт Трофи», «Тед Линдсэй Эворд». 30-летний россиянин является двукратным чемпионом НХЛ (2019/20, 2020/21).

Он стал 35-м российским игроком, который провел 700 матчей в НХЛ.

Никита Кучеров
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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«Рейнджерс» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 55 36 19 75
2 Каролина 55 33 22 71
3 Филадельфия 56 29 27 65
4 Нью-Джерси 54 28 26 60
5 Айлендерс 54 22 32 58
6 Вашингтон 53 24 29 56
7 Питтсбург 52 24 28 55
8 Коламбус 53 17 36 44
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 56 33 23 77
2 Флорида 55 36 19 76
3 Торонто 54 30 24 68
4 Тампа-Бэй 57 30 27 65
5 Детройт 55 29 26 64
6 Баффало 55 24 31 52
7 Монреаль 55 22 33 52
8 Оттава 52 23 29 48
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 56 34 22 76
2 Колорадо 56 34 22 72
3 Виннипег 53 33 20 71
4 Сент-Луис 55 29 26 60
5 Нэшвилл 55 28 27 58
6 Миннесота 55 26 29 58
7 Аризона 55 23 32 50
8 Чикаго 56 15 41 33
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 57 37 20 80
2 Вегас 55 32 23 70
3 Эдмонтон 52 33 19 67
4 Лос-Анджелес 53 27 26 64
5 Сиэтл 55 23 32 57
6 Калгари 56 26 30 57
7 Анахайм 55 20 35 42
8 Сан-Хосе 55 15 40 35
Результаты / календарь
9.02
10.02
11.02
13.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
20.02 00:00
Сан-Хосе – Вегас
 0 : 4
20.02 00:00
Калгари – Виннипег
 6 : 3
20.02 00:00
Аризона – Эдмонтон
 3 : 6
20.02 03:00
Тампа-Бэй – Оттава
 2 : 4
20.02 03:00
Каролина – Чикаго
 6 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 56 94
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 56 91
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 50 83
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 53 49
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 55 39
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 56 36
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Энтони Столарз

Энтони Столарз

Флорида

 17 1.97
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