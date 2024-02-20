Кучеров провел свой 700-й матч в НХЛ

Встреча с «Оттавой» (2:4) стала 700-й для российского форварда «Тампы-Бэй» Никиты Кучерова в НХЛ. За это время хоккеист набрал 823 (312+511) очка.

В сезоне-2018/19 Кучеров завоевал сразу 3 индивидуальные награды: «Арт Росс Трофи», «Харт Трофи», «Тед Линдсэй Эворд». 30-летний россиянин является двукратным чемпионом НХЛ (2019/20, 2020/21).

Он стал 35-м российским игроком, который провел 700 матчей в НХЛ.