Плющев назвал плюсы и минусы дебюта Воронкова в НХЛ
Знаменитый российский тренер Владимир Плющев, бывший наставник молодежной сборной страны, прокомментировал дебют в Национальной хоккейной лиги форварда Дмитрия Воронкова, заявив, что тот прикладывает все усилия, чтобы проявить себя и закрепиться в составе.
«Его где-то отправляли в АХЛ, не мог сразу адаптироваться к системе и требованиям «Коламбуса» для его игроков. Он сыграл достаточно неплохо в своем дебютном матче. Это говорит о том, что он рвется и хочет завоевать место в составе. А драка... Считаю, что зрители хотят смотреть на мастерство игроков, а не драки. Вот идут бои без правил — месиво хорошее, конечно, но это не хоккей. Можно ему только пожелать, чтобы он не только отдавал, но и забивал», — приводит слова Плющева «Газета.Ru».
23-летний Дмитрий Воронков дебютировал в регулярном чемпионате НХЛ за «Коламбус Блю Джекетс» против «Монреаль Канадиенс» (3:4 ОТ), отметившись голевой передачей и подравшись.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|7
|5
|2
|10
|2
|Каролина
|9
|5
|4
|10
|3
|Филадельфия
|7
|4
|3
|9
|4
|Нью-Джерси
|7
|4
|3
|9
|5
|Коламбус
|7
|3
|4
|8
|6
|Айлендерс
|6
|3
|3
|7
|7
|Вашингтон
|7
|3
|4
|7
|8
|Питтсбург
|7
|3
|4
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|7
|6
|1
|13
|2
|Детройт
|8
|5
|3
|11
|3
|Торонто
|7
|5
|2
|10
|4
|Тампа-Бэй
|8
|4
|4
|10
|5
|Монреаль
|7
|4
|3
|9
|6
|Флорида
|6
|3
|3
|6
|7
|Оттава
|7
|3
|4
|6
|8
|Баффало
|8
|3
|5
|6
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|7
|6
|1
|12
|2
|Даллас
|6
|4
|2
|9
|3
|Виннипег
|7
|4
|3
|8
|4
|Миннесота
|8
|3
|5
|8
|5
|Сент-Луис
|7
|3
|4
|7
|6
|Нэшвилл
|7
|3
|4
|6
|7
|Аризона
|7
|3
|4
|6
|8
|Чикаго
|8
|3
|5
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|8
|7
|1
|15
|2
|Ванкувер
|7
|5
|2
|10
|3
|Лос-Анджелес
|7
|4
|3
|9
|4
|Анахайм
|7
|3
|4
|6
|5
|Сиэтл
|8
|2
|6
|6
|6
|Калгари
|8
|2
|6
|5
|7
|Эдмонтон
|7
|1
|6
|3
|8
|Сан-Хосе
|8
|0
|8
|1
|28.10
|01:00
|
Вегас – Чикаго
|3 : 4 ОТ
|28.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Баффало
|5 : 4
|28.10
|02:00
|
Вашингтон – Миннесота
|3 : 2 Б
|28.10
|02:00
|
Каролина – Сан-Хосе
|3 : 0
|28.10
|05:00
|
Ванкувер – Сент-Луис
|5 : 0
|28.10
|05:00
|
Аризона – Лос-Анджелес
|4 : 5
|28.10
|20:00
|
Филадельфия – Анахайм
|- : -
|И
|О
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|7
|18
|
|
Дилан Ларкин
Детройт
|8
|15
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|8
|13
|И
|Г
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|8
|9
|
|
Теуво Терявяйнен
Каролина
|9
|7
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|7
|7
|И
|КН
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|3
|0.41
|
|
Джозеф Уолл
Торонто
|4
|1.32
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|3
|1.33