Капризов продлил результативную серию до четырех матчей

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Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов оформил две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (5:1).

Таким образом, 24-летний россиянин продлил результативную серию до четырех матчей, набрав 6 (3+3) очков.

В текущем сезоне Капризов провел 71 матч, в которых набрал 91 (42+49) очко.