«Вашингтон» забросил 9 шайб в одном матче впервые с 2008 года

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Филадельфию» (9:2).

Столичная команда забросила 9 шайб в одном матче впервые с 4 марта 2008 года — тогда «Кэпиталз» обыграли «Бостон» со счетом 10:2, а Александр Овечкин набрал 5 (3+2) очков.

В текущем сезоне «Вашингтон» дважды забросил 7 шайб за матч — в играх с «Оттавой» и «Коламбусом».