Капризов признан второй звездой матча с «Каролиной»

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Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (3:1).

24-летний россиянин набрал 2 (1+1) очка. Первой звездой признан вратарь «Уайлд» Марк-Андре Флери, третья звезда — форвард «Харрикейнз» Теуво Терявяйнен.

В текущем сезоне Капризов провел 66 матчей, в которых набрал 85 (39+46) очков.