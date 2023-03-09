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Сегодня, 06:49

Капризов получил травму в матче с «Виннипегом»

Сергей Разин
корреспондент
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Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:2).

В третьем периоде 25-летний россиянин получил травму нижней части тела. Как сообщает журналист Майкл Руссо, завтра хоккеист пройдет медобследование.

В текущем сезоне Капризов провел 65 матчей, в которых набрал 74 (39+35) очка.

Кирилл Капризов
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
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НХЛ: «Виннипег» проиграл «Миннесоте» и другие матчи 9 марта

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1 Каролина 62 42 20 92
2 Нью-Джерси 63 41 22 88
3 Рейнджерс 63 35 28 79
4 Айлендерс 66 33 33 74
5 Питтсбург 63 32 31 73
6 Вашингтон 65 31 34 68
7 Филадельфия 64 24 40 59
8 Коламбус 64 20 44 47
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 62 49 13 103
2 Торонто 64 39 25 86
3 Тампа-Бэй 64 38 26 81
4 Флорида 65 32 33 70
5 Баффало 63 32 31 68
6 Оттава 63 32 31 68
7 Детройт 64 29 35 67
8 Монреаль 64 26 38 57
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 64 34 30 81
2 Миннесота 65 37 28 81
3 Колорадо 62 35 27 76
4 Виннипег 65 36 29 75
5 Нэшвилл 61 31 30 69
6 Сент-Луис 63 27 36 59
7 Аризона 64 22 42 54
8 Чикаго 64 22 42 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 64 38 26 82
2 Лос-Анджелес 65 37 28 82
3 Сиэтл 64 37 27 80
4 Эдмонтон 65 35 30 78
5 Калгари 65 29 36 71
6 Ванкувер 63 26 37 57
7 Анахайм 64 21 43 50
8 Сан-Хосе 65 19 46 50
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9.03 03:30
Детройт – Чикаго
 4 : 3
9.03 03:30
Виннипег – Миннесота
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