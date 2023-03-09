Капризов получил травму в матче с «Виннипегом»

Читать «СЭ» в

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:2).

В третьем периоде 25-летний россиянин получил травму нижней части тела. Как сообщает журналист Майкл Руссо, завтра хоккеист пройдет медобследование.

В текущем сезоне Капризов провел 65 матчей, в которых набрал 74 (39+35) очка.