«Детройт» обыграл «Чикаго» и прервал серию поражений
«Детройт» переиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. «Ред Уингз» прервали свою неудачную серию из шести поражений.
Российский защитник «Блэкхокс» Никита Зайцев сыграл 13 минут 16 секунд. Во втором периоде он заработал 2-минутное удаление за подножку.
«Детройт» набрал 67 очков и занимает 13-е место в Восточной конференции. «Чикаго» — последний в Западной конференции (49 очков).
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Чикаго» — 4:3 (0:2, 2:0, 2:1)
Голы: Рэддиш — 15 (бол., Райхель, Атанасиу), 15:51 — 0:1. Рэддиш — 16 (Гуттман, Мерфи), 17:58 — 0:2. Уолман — 7 (Зайдер, Чейссон), 22:53 — 1:2. Ларкин — 24 (бол., Чейссон, Перрон), 38:34 — 2:2. Андерсон — 3 (Хайра), 46:10 — 2:3. Раймонд — 16 (Хагг, Чиаро), 52:35 — 3:3. Кубалик — 18 (Линдстрем, Копп), 55:53 — 4:3.
Нереализованный буллит: Ларкин (Д), 19:18.
Вратари: Хуссо — Стэлок.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 41 (12+19+10) — 20 (10+3+7).
Наши: — - Зайцев (13.16/0/-1).
9 марта. Детройт. Little Caesars Arena. 19181 зритель.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|62
|42
|20
|92
|2
|Нью-Джерси
|63
|41
|22
|88
|3
|Рейнджерс
|63
|35
|28
|79
|4
|Айлендерс
|66
|33
|33
|74
|5
|Питтсбург
|63
|32
|31
|73
|6
|Вашингтон
|65
|31
|34
|68
|7
|Филадельфия
|64
|24
|40
|59
|8
|Коламбус
|64
|20
|44
|47
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|62
|49
|13
|103
|2
|Торонто
|64
|39
|25
|86
|3
|Тампа-Бэй
|64
|38
|26
|81
|4
|Флорида
|65
|32
|33
|70
|5
|Баффало
|63
|32
|31
|68
|6
|Оттава
|63
|32
|31
|68
|7
|Детройт
|63
|28
|35
|65
|8
|Монреаль
|64
|26
|38
|57
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|64
|34
|30
|81
|2
|Миннесота
|64
|36
|28
|79
|3
|Колорадо
|62
|35
|27
|76
|4
|Виннипег
|64
|36
|28
|75
|5
|Нэшвилл
|61
|31
|30
|69
|6
|Сент-Луис
|63
|27
|36
|59
|7
|Аризона
|64
|22
|42
|54
|8
|Чикаго
|63
|22
|41
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|64
|38
|26
|82
|2
|Лос-Анджелес
|65
|37
|28
|82
|3
|Сиэтл
|64
|37
|27
|80
|4
|Эдмонтон
|65
|35
|30
|78
|5
|Калгари
|65
|29
|36
|71
|6
|Ванкувер
|63
|26
|37
|57
|7
|Анахайм
|64
|21
|43
|50
|8
|Сан-Хосе
|65
|19
|46
|50
|9.03
|03:30
|
Детройт – Чикаго
|4 : 3
|9.03
|03:30
|
Виннипег – Миннесота
|2 : 4
|9.03
|06:00
|
Ванкувер – Анахайм
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|65
|124
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|63
|96
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|64
|91
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|65
|54
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|62
|44
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|63
|42
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|39
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|30
|1.88
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|26
|2.27