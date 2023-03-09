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Сегодня, 06:10

«Детройт» обыграл «Чикаго» и прервал серию поражений

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Детройт» переиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. «Ред Уингз» прервали свою неудачную серию из шести поражений.

Российский защитник «Блэкхокс» Никита Зайцев сыграл 13 минут 16 секунд. Во втором периоде он заработал 2-минутное удаление за подножку.

«Детройт» набрал 67 очков и занимает 13-е место в Восточной конференции. «Чикаго» — последний в Западной конференции (49 очков).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Чикаго» — 4:3 (0:2, 2:0, 2:1)

Голы: Рэддиш — 15 (бол., Райхель, Атанасиу), 15:51 — 0:1. Рэддиш — 16 (Гуттман, Мерфи), 17:58 — 0:2. Уолман — 7 (Зайдер, Чейссон), 22:53 — 1:2. Ларкин — 24 (бол., Чейссон, Перрон), 38:34 — 2:2. Андерсон — 3 (Хайра), 46:10 — 2:3. Раймонд — 16 (Хагг, Чиаро), 52:35 — 3:3. Кубалик — 18 (Линдстрем, Копп), 55:53 — 4:3.

Нереализованный буллит: Ларкин (Д), 19:18.

Вратари: Хуссо — Стэлок.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 41 (12+19+10) — 20 (10+3+7).

Наши: — - Зайцев (13.16/0/-1).

9 марта. Детройт. Little Caesars Arena. 19181 зритель.

Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Чикаго Блэкхокс
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 62 42 20 92
2 Нью-Джерси 63 41 22 88
3 Рейнджерс 63 35 28 79
4 Айлендерс 66 33 33 74
5 Питтсбург 63 32 31 73
6 Вашингтон 65 31 34 68
7 Филадельфия 64 24 40 59
8 Коламбус 64 20 44 47
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 62 49 13 103
2 Торонто 64 39 25 86
3 Тампа-Бэй 64 38 26 81
4 Флорида 65 32 33 70
5 Баффало 63 32 31 68
6 Оттава 63 32 31 68
7 Детройт 63 28 35 65
8 Монреаль 64 26 38 57
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 64 34 30 81
2 Миннесота 64 36 28 79
3 Колорадо 62 35 27 76
4 Виннипег 64 36 28 75
5 Нэшвилл 61 31 30 69
6 Сент-Луис 63 27 36 59
7 Аризона 64 22 42 54
8 Чикаго 63 22 41 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 64 38 26 82
2 Лос-Анджелес 65 37 28 82
3 Сиэтл 64 37 27 80
4 Эдмонтон 65 35 30 78
5 Калгари 65 29 36 71
6 Ванкувер 63 26 37 57
7 Анахайм 64 21 43 50
8 Сан-Хосе 65 19 46 50
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Детройт – Чикаго
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Виннипег – Миннесота
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Ванкувер – Анахайм
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Леон Драйзайтль

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Эдмонтон

 63 96
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 64 91
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 62 44
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

63 42
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 39 1.88
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 30 1.88
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

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