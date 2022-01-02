Капризов побил очередной рекорд «Миннесоты»

«Миннесота» проиграла «Сент-Луису» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:6. Голом в составе «Уайлд» отметился российский нападающий Кирилл Капризов.

Для 24-летнего россиянина эта заброшенная шайба стала 40-й в составе «Миннесоты». Он установил рекорд клуба по результативности — для 40 голов ему потребовалось 86 матчей. Он опередил Брайана Ролстона, который 21 октября 2006 года забросил 40 -ю шайбу в 90-й встрече за «Уайлд».

Напомним, в декабре Капризов побил другой рекорд «Миннесоты» — по набранным очкам в 30 первых матчах сезона.