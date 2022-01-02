Арвидссон повторил рекорд Гретцки

«Лос-Анджелес» переиграл «Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. Счет в этой встрече открыл нападающий «Кингз» Виктор Арвидссон.

Он забросил шайбу на 12-й секунде встречи и вошел в историю клуба, став автором одного из самых быстрых голов. Он повторил рекорд Уэйна Гретцки, который отметился голом на 12-й секунде матча в январе 1991 года.

Первым в этом списке идет Дон Козак, который за 6 секунд забросил в 1977 году. Второе место у Дэйва Уилльямса — 7 секунд (1987 год), а третье — у Дэйва Тейлора 11 секунд (1985 год).