Андрей Лучанский, первый тренер нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова, в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение американской команды от «Сент-Луиса» (4:6) в рамках «Зимней классики» НХЛ. Российский форвард заработал в матче 3 очка (1+2).

«Сент-Луис» был побыстрее, особенно во втором периоде. А Кирилл хотел повести «Миннесоту» за собой, старался. В третьем периоде ему просто не повезло, удача осталась на стороне соперника. Он только там могут забить даже не одну шайбу. Но видно, что вел команду за собой. Игра на морозе усложняется всем, даже шайба другая становится. Плюс не забывайте, что и клюшки не рассчитаны на такую температуру. Раньше на морозе деревянными играли, а пластик неизвестно как может себя повести в такую погоду. И коньки иначе себя ведут, сам человек сковывается. Можно ли назвать хоккей на морозе русским видом? Сложно сказать. Профессионалы уже давно на морозе стабильно не играют. Думаю, «Сент-Луис» просто быстрее приспособился к таким условиям плюс им повезло", — сказал Лучанский «СЭ».

Капризов был признан второй звездой матча. В составе «Сент-Луиса» Иван Барбашев набрал 2 (1+1) очка, Павел Бучневич сделал голевую передачу, а Владимир Тарасенко забросил одну шайбу.