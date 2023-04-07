Стэмкос провел 1000-й матч в НХЛ

Форвард «Тампы» Стивен Стэмкос провел 1000-й матч за карьеру в НХЛ. Для 33-летнего канадца текущий сезон является 15-м в составе «Лайтнинг».

Нападающий стал вторым игроком в истории клуба по количеству матчей, уступая лишь Венсану Лекавалье (1037 игр).

Стэмкос был выбран «Тампой» под общим первым номером на драфте НХЛ-2008. В составе «Лайтнинг» он набрал 1052 (514+538) очка.