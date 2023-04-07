«Детройт» не вышел в плей-офф в 7-м сезоне подряд — это повторение антирекорда клуба

«Детройт» проиграл «Баффало» (6:7 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Таким образом, «Ред Уингс» лишились шансов на попадание в плей-офф лиги. Команда Дерека Лалонда набрала 80 очков в 78 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице «Востока».

«Детройт» не выступит в Кубке Стэнли в 7-м сезоне подряд — это повторение антирекорда клуба.

Последний раз команда показывала такую серию в период с 1971 по 1977 годы.