Капитан «Миннесоты» рассказал, какой навык хотел бы украсть у Капризова
Капитан клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Джаред Сперджен рассказал, какой навык хотел бы позаимствовать у своих одноклубников.
«Какой навык я хотел бы перенять у товарища по команде? А какой навык Капризова мы можем взять? (улыбается) Его щелчок, его бросок. Кажется, он может принять шайбу в любом месте, бросить ее, и этот бросок окажется мощным», — приводит слова Сперджена The Athletic.
В сезоне-2022/23 Капризов набрал 74 (39+35) очка в 65 матчах регулярного чемпионата НХЛ и является лучшим бомбардиром команды в этом сезоне.
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