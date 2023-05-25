Капитан «Далласа» Бенн дисквалифицирован на два матча за грубый фол на форварде «Вегаса» Стоуне

Нападающий и капитан «Далласа» Джейми Бенн дисквалифицирован на два матча за грубый фол в третьей игре полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Вегаса» (0:4).

В начале первого периода Бенн ударил форварда и капитана «Вегаса» Марка Стоуна клюшкой в область головы и шеи. За это игрок получил матч-штраф.

«Даллас» уступает «Вегасу» со счетом 0-3 в серии, четвертый матч состоится в пятницу, 26 мая. Начало — в 3.00 (мск).