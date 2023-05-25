«Каролина» в третий раз проиграла финал конференции Кубка Стэнли со счетом 0-4

«Каролина» уступила «Флориде» (3:4) в четвертом матче полуфинала Кубка Стэнли-2023 и проиграла «Пантерз» в серии со счетом 0-4.

«Харрикейнз» в третий раз в истории потерпели поражение всухую в финале конференции. До этого «Каролина» уступала «Питтсбургу» в 2009 году и «Бостону» в 2019 году.

«Флорида» вышла в финал Кубка Стэнли, в котором сыграет с победителем пары «Вегас» — «Даллас» (счет в серии — 3-0).