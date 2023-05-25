В финале Кубка Стэнли-2023 сыграют два российских хоккеиста

В финале Кубка Стэнли в этом сезоне точно сыграют два российских хоккеиста.

Сегодня, 25 мая, «Флорида» с российским голкипером Сергеем Бобровским обыграла «Каролину» (4-0) и стала первым финалистом.

Второй финалист определится в противостоянии «Вегаса» и «Далласа» (3-0). За «Голден Найтс» выступает Иван Барбашев, а за «Старз» — Евгений Дадонов.

Таким образом, восьмой год подряд российский хоккеист станет победителем Кубка Стэнли.