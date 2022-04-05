Капитан «Анахайма» Гецлаф объявил о завершении карьеры по окончании текущего сезона НХЛ

Нападающий «Анахайма» Райан Гецлаф объявил, что завершит карьеру игрока по окончании сезона-2021/22.

Последняя домашняя игра хоккеиста состоится в ночь на 25 апреля, когда «утки» будут принимать «Сент-Луис».

«Для меня было честью играть в НХЛ и провести всю свою профессиональную карьеру в одной команде. Ничего из этого не было бы возможно без моей семьи, которая дарила мне любовь и поддержку на каждом этапе пути. Особая благодарность генеральным менеджерам, тренерам, товарищам по команде и, конечно же, нашим болельщикам. Играть за «Анахайм» — это настоящая мечта для спортсмена, спасибо за все», — приводит слова Гецлафа сайт клуба.

36-летний форвард выступает за «Анахайм» с 2005 года, является лучшим бомбардиром команды в регулярном чемпионате и плей-офф (282+731), и присоединился к группе из 11 игроков в истории НХЛ, которые в течение 10 лет были капитанами одной команды и набрали 1000 очков.

Гецлаф также является одним из 13 игроков в истории хоккея, завоевавших две золотые олимпийские медали и Кубок Стэнли.