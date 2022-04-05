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Капитан «Анахайма» Гецлаф объявил о завершении карьеры по окончании текущего сезона НХЛ

Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Анахайма» Райан Гецлаф объявил, что завершит карьеру игрока по окончании сезона-2021/22.

Последняя домашняя игра хоккеиста состоится в ночь на 25 апреля, когда «утки» будут принимать «Сент-Луис».

«Для меня было честью играть в НХЛ и провести всю свою профессиональную карьеру в одной команде. Ничего из этого не было бы возможно без моей семьи, которая дарила мне любовь и поддержку на каждом этапе пути. Особая благодарность генеральным менеджерам, тренерам, товарищам по команде и, конечно же, нашим болельщикам. Играть за «Анахайм» — это настоящая мечта для спортсмена, спасибо за все», — приводит слова Гецлафа сайт клуба.

36-летний форвард выступает за «Анахайм» с 2005 года, является лучшим бомбардиром команды в регулярном чемпионате и плей-офф (282+731), и присоединился к группе из 11 игроков в истории НХЛ, которые в течение 10 лет были капитанами одной команды и набрали 1000 очков.

Гецлаф также является одним из 13 игроков в истории хоккея, завоевавших две золотые олимпийские медали и Кубок Стэнли.

Источник: https://www.nhl.com/ducks/news/getzlaf-announces-retirement-from-nhl-after-the-2021-22-season/c-332647152
Райан Гецлаф
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2 Рейнджерс 70 44 26 94
3 Питтсбург 70 41 29 92
4 Вашингтон 69 37 32 84
5 Айлендерс 68 32 36 73
6 Коламбус 70 32 38 70
7 Филадельфия 69 22 47 55
8 Нью-Джерси 69 24 45 54
Атлантический дивизион И В П О
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3 Бостон 69 44 25 93
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5 Детройт 69 26 43 61
6 Баффало 70 25 45 61
7 Оттава 68 25 43 56
8 Монреаль 69 19 50 49
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 69 49 20 104
2 Миннесота 68 43 25 91
3 Сент-Луис 69 39 30 88
4 Нэшвилл 68 39 29 82
5 Даллас 68 39 29 81
6 Виннипег 70 33 37 76
7 Чикаго 70 24 46 59
8 Аризона 70 22 48 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 69 41 28 91
2 Лос-Анджелес 72 38 34 86
3 Эдмонтон 70 40 30 85
4 Вегас 71 39 32 82
5 Ванкувер 70 32 38 74
6 Анахайм 71 28 43 68
7 Сан-Хосе 68 29 39 66
8 Сиэтл 69 22 47 50
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5.04 02:00
Коламбус – Бостон
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Тампа-Бэй – Торонто
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Сент-Луис – Аризона
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5.04 05:30
Лос-Анджелес – Калгари
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 69 105
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 70 101
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 69 97
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 64 54
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 70 50
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 70 46
И КН
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Фредерик Андерсен

Каролина

 47 2.05
Игорь Шестеркин

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