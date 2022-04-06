НХЛ, расписание и результаты 6 апреля: «Питтсбург» — «Колорадо», «Нэшвилл» — «Миннесота» и другие матчи

6 апреля «Питтсбург» сыграет с «Колорадо», а «Нэшвилл» — с «Миннесотой»