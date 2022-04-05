43-летний Хосса подпишет однодневный контракт с «Чикаго» и завершит карьеру

«Чикаго» подпишет однодневное соглашение с нападающим Марианом Хоссой. Как сообщает пресс-служба клуба, контракт заключат 7 апреля перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла». После подписания соглашения Хосса завершит карьеру.

Словацкий хоккеист пропустил сезон-2017/18 из-за кожного заболевания, после чего больше не играл на профессиональном уровне.

«Закончить карьеру в «Чикаго» — это сбывшаяся мечта, и я не мог представить официальное завершение своей карьеры каким-либо другим способом. Я хотел бы поблагодарить семью Виртца (исполнительного директора «Чикаго». — Прим. «СЭ») за то, что они сделали это реальностью, и за все, что они сделали для меня с тех пор, как я подписал контракт с командой», — сказал Хосса.

43-летний словак в мае 2018 объявил о завершении спортивной карьеры. Хосса выступал за «Чикаго» с 2009 по 2018 год и в составе клуба становился трехкратным обладателем Кубка Стэнли. В 2020 году форвард был введен в Зал хоккейной славы НХЛ.