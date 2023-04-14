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Сегодня, 13:40

Каменский подвел итоги сезона для форварда «Вашингтона» Овечкина

Алина Савинова
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Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский поделился мнением о выступлении российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в нынешнем сезоне.

«Овечкин провел сезон стабильно, играл на том же высоком уровне. Проявил себя как лидер и капитан «Вашингтона». Естественно, плохо, что команда не попала в плей-офф, но сейчас в ней идет процесс перезагрузки. Считаю, что лично Александр провел хороший сезон. Только травмы немного побеспокоили в конце. Сколько еще лет отыграет Овечкин на таком же уровне, зависит только от него. Он профессионал и знает состояние своего тела лучше нас. Доказывать Александру ничего не нужно. Он — выдающийся талант и легенда хоккея. Сколько захочет, столько и отыграет», — цитирует Каменского Vprognoze.ru.

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ на счету 37-летнего Овечкина 42 шайбы и 33 результативные передачи в 73 играх при показателе «-16».

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/hockey/10797824-kamenskij-podvel-itogi-sezona-dlya-ovechkina.html
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Валерий Каменский
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Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 81 25 56 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 81 41 40 89
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 47 35 108
2 Колорадо 81 50 31 107
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 81 42 39 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
Первый раунд Счет в серии
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
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1. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
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4. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
0 - 0
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
0 - 0
1. Вегас - Виннипег
0 - 0
2. Вегас - Виннипег
0 - 0
3. Виннипег - Вегас
0 - 0
4. Виннипег - Вегас
0 - 0
0 - 0
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 0
1. Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 0
2. Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 0
3. Рейнджерс - Нью-Джерси
0 - 0
4. Рейнджерс - Нью-Джерси
0 - 0
0 - 0
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
0 - 0
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
0 - 0
1. Бостон - Флорида
0 - 0
2. Бостон - Флорида
0 - 0
3. Флорида - Бостон
0 - 0
4. Флорида - Бостон
0 - 0
0 - 0
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
0 - 0
1. Каролина - Айлендерс
0 - 0
2. Каролина - Айлендерс
0 - 0
3. Айлендерс - Каролина
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Баффало – Оттава
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Вашингтон – Нью-Джерси
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Нэшвилл – Миннесота
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Даллас – Сент-Луис
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Колорадо – Виннипег
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Чикаго – Филадельфия
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Эдмонтон – Сан-Хосе
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Аризона – Ванкувер
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Анахайм – Лос-Анджелес
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