«Калгари» одержал победу над «Вегасом»

«Калгари» на своем льду выиграл у «Вегаса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Флэймз» прервали свою неудачную серию из четырех поражений.

У хозяев нападающий Блэйк Коулман оформил дубль, белорусский форвард Егор Шарангович набрал 2 (1+1) очка, а Драйден Хант отметился двумя результативными передачами.

«Калгари» набрал 69 очков и занимает 11-е место в Западной конференции. «Вегас» идет на 8-й строчке — 77 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Вегас» — 4:1 (0:0, 0:1, 4:0)

Голы: Манта — 21 (Теодор), 37:56 — 0:1. Шарангович — 28 (Хант, Шилингтон), 44:00 — 1:1. Коулмэн — 27 (Кадри), 50:06 — 2:1. Коронато — 2 (Хант, Шарангович), 54:45 — 3:1. Коулмэн — 28 (п.в., Баклунд, Манджапане), 57:02 — 4:1.

Вратари: Вольф — Хилл (56:45 — 57:02).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 37 (13+12+12) — 29 (6+11+12).

Наши: Мироманов (20.53/1/+2), Охотюк (12.56/0/-1) — Барбашев (19.44/3/-3), Дорофеев (12.42/1/-1).

15 марта. Калгари. Scotiabank Saddledome. 16998 зрителей.