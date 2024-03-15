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Сегодня, 06:55

«Калгари» одержал победу над «Вегасом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Калгари» на своем льду выиграл у «Вегаса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Флэймз» прервали свою неудачную серию из четырех поражений.

У хозяев нападающий Блэйк Коулман оформил дубль, белорусский форвард Егор Шарангович набрал 2 (1+1) очка, а Драйден Хант отметился двумя результативными передачами.

«Калгари» набрал 69 очков и занимает 11-е место в Западной конференции. «Вегас» идет на 8-й строчке — 77 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Вегас» — 4:1 (0:0, 0:1, 4:0)

Голы: Манта — 21 (Теодор), 37:56 — 0:1. Шарангович — 28 (Хант, Шилингтон), 44:00 — 1:1. Коулмэн — 27 (Кадри), 50:06 — 2:1. Коронато — 2 (Хант, Шарангович), 54:45 — 3:1. Коулмэн — 28 (п.в., Баклунд, Манджапане), 57:02 — 4:1.

Вратари: Вольф — Хилл (56:45 — 57:02).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 37 (13+12+12) — 29 (6+11+12).

Наши: Мироманов (20.53/1/+2), Охотюк (12.56/0/-1) — Барбашев (19.44/3/-3), Дорофеев (12.42/1/-1).

15 марта. Калгари. Scotiabank Saddledome. 16998 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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ХК Калгари Флэймз
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 66 43 23 90
2 Каролина 66 40 26 86
3 Филадельфия 67 34 33 76
4 Айлендерс 65 29 36 72
5 Вашингтон 65 31 34 71
6 Нью-Джерси 66 32 34 68
7 Питтсбург 65 29 36 67
8 Коламбус 66 22 44 55
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 67 45 22 94
2 Бостон 68 39 29 93
3 Торонто 65 38 27 84
4 Тампа-Бэй 66 35 31 76
5 Детройт 66 33 33 72
6 Баффало 67 32 35 69
7 Монреаль 66 25 41 61
8 Оттава 64 27 37 58
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 67 42 25 89
2 Даллас 68 40 28 89
3 Виннипег 65 41 24 87
4 Нэшвилл 67 38 29 80
5 Миннесота 67 33 34 73
6 Сент-Луис 66 34 32 71
7 Аризона 67 27 40 59
8 Чикаго 66 18 48 41
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 67 42 25 92
2 Эдмонтон 64 40 24 83
3 Лос-Анджелес 65 33 32 77
4 Вегас 66 35 31 77
5 Калгари 66 32 34 69
6 Сиэтл 65 28 37 68
7 Анахайм 66 23 43 49
8 Сан-Хосе 65 16 49 39
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Питтсбург – Сан-Хосе
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Тампа-Бэй – Рейнджерс
6 : 3
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Филадельфия – Торонто
 2 : 6
15.03 02:00
Монреаль – Бостон
 1 : 2 ОТ
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Баффало – Айлендерс
4 : 0
15.03 02:00
Коламбус – Оттава
 2 : 3 Б
15.03 02:00
Детройт – Аризона
 1 : 4
15.03 02:00
Каролина – Флорида
 4 : 0
15.03 03:00
Миннесота – Анахайм
 2 : 0
15.03 03:00
Даллас – Нью-Джерси
 2 : 6
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Калгари – Вегас
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15.03 05:00
Сиэтл – Вашингтон
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Нэйтан Маккиннон

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Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 65 112
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 62 106
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 64 55
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 63 48
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

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И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

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