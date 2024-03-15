«Каролина» — «Флорида»: видеообзор матча НХЛ

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«Каролина» выиграла у «Флориды» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Каролина» набрала 86 очков и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Флорида» лидирует в таблице — 94 очка.