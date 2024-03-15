«Монреаль» — «Бостон»: видеообзор матча НХЛ

«Бостон» на выезде обыграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Бостон» набрал 93 очка и идет на 2-м месте в Восточной конференции. «Монреаль» располагается на 14-й строчке — 61 очко.