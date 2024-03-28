«Калгари» удалил публикацию с картой России с Крымом

«Калгари» удалил из соцсетей пост с картой России с Крымом.

Ранее «Флэймз» выложил карту России и Белоруссии, на которой были отмечены места рождения игроков: Андрея Кузьменко, Даниила Мироманова и Никиты Охотюка, а также белоруса Егора Шаранговича. Спустя некоторое время «Калгари» удалил пост.

Канадский клуб находится на 11-м месте в Западной конференции, набрав 71 очко в 71 матче.