Форвард «Сент-Луиса» Сундквист выбыл на 6 месяцев из-за разрыва крестообразной связки колена

У нападающего «Сент-Луиса» Оскара Сундквиста выявлен разрыв передней крестообразной связки правого колена, сообщает официальный сайт НХЛ.

30-летний швед получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (1:2 ОТ). Игрок неудачно упал после силового приема оппонента. Хоккеисту предстоит операция. Через 6 месяцев он пройдет медобследование.

В текущем сезоне Сундквист провел 71 матч, в которых набрал 21 (6+15) очко.

«Сент-Луис» занимает девятое место в Западной конференции, набрав 80 очков в 72 встречах.