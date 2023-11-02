Гол Дадонова помог «Далласу» победить «Калгари»

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«Даллас» выиграл у «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. «Флэймз» потерпели пятое поражение подряд.

Российский нападающий Евгений Дадонов забросил третью шайбу «Старз».

«Даллас» набрал 13 очков и поднялся на 2-е место в Западной конференции. «Калгари» идет 15-м — 5 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Даллас» — 3:4 (1:1, 1:3, 1:0)

Голы: Зари — 1 (Танев, Кадри), 5:28 — 1:0. Бенн — 3 (мен., Хинтц, Линделл), 19:06 — 1:1. Манджапане — 4 (Уигар, Линдхольм), 21:57 — 2:1. Робертсон — 2 (Хинтц, Павелски), 24:35 — 2:2. Дадонов — 3 (Лундквист, Бенн), 30:07 — 2:3. Марчмент — 2 (Дюшен, Сегин), 39:48 — 2:4. Уигар — 2 (бол., Кадри, Линдхольм), 42:20 — 3:4.

Вратари: Маркстрем (58:51) — Эттингер.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 46 (12+12+22) — 30 (11+14+5).

Наши: — - Дадонов (12.28/1/0).

2 ноября. Калгари. Scotiabank Saddledome.