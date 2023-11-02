Гол Дадонова помог «Далласу» победить «Калгари»
«Даллас» выиграл у «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. «Флэймз» потерпели пятое поражение подряд.
Российский нападающий Евгений Дадонов забросил третью шайбу «Старз».
«Даллас» набрал 13 очков и поднялся на 2-е место в Западной конференции. «Калгари» идет 15-м — 5 очков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Даллас» — 3:4 (1:1, 1:3, 1:0)
Голы: Зари — 1 (Танев, Кадри), 5:28 — 1:0. Бенн — 3 (мен., Хинтц, Линделл), 19:06 — 1:1. Манджапане — 4 (Уигар, Линдхольм), 21:57 — 2:1. Робертсон — 2 (Хинтц, Павелски), 24:35 — 2:2. Дадонов — 3 (Лундквист, Бенн), 30:07 — 2:3. Марчмент — 2 (Дюшен, Сегин), 39:48 — 2:4. Уигар — 2 (бол., Кадри, Линдхольм), 42:20 — 3:4.
Вратари: Маркстрем (58:51) — Эттингер.
Штраф: 4 — 10.
Броски: 46 (12+12+22) — 30 (11+14+5).
Наши: — - Дадонов (12.28/1/0).
2 ноября. Калгари. Scotiabank Saddledome.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|9
|7
|2
|14
|2
|Каролина
|10
|6
|4
|12
|3
|Нью-Джерси
|8
|5
|3
|11
|4
|Айлендерс
|8
|4
|4
|10
|5
|Вашингтон
|8
|4
|4
|9
|6
|Филадельфия
|10
|4
|6
|9
|7
|Коламбус
|9
|3
|6
|8
|8
|Питтсбург
|9
|3
|6
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|9
|8
|1
|17
|2
|Детройт
|10
|6
|4
|13
|3
|Монреаль
|9
|5
|4
|12
|4
|Торонто
|9
|5
|4
|11
|5
|Тампа-Бэй
|9
|4
|5
|11
|6
|Баффало
|10
|5
|5
|10
|7
|Флорида
|8
|4
|4
|9
|8
|Оттава
|8
|4
|4
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|8
|6
|2
|13
|2
|Колорадо
|8
|6
|2
|12
|3
|Виннипег
|9
|4
|5
|10
|4
|Аризона
|8
|4
|4
|8
|5
|Нэшвилл
|9
|4
|5
|8
|6
|Миннесота
|9
|3
|6
|8
|7
|Сент-Луис
|7
|3
|4
|7
|8
|Чикаго
|9
|3
|6
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|10
|9
|1
|19
|2
|Ванкувер
|9
|6
|3
|13
|3
|Лос-Анджелес
|9
|5
|4
|12
|4
|Анахайм
|9
|5
|4
|10
|5
|Сиэтл
|10
|3
|7
|8
|6
|Эдмонтон
|8
|2
|6
|5
|7
|Калгари
|10
|2
|8
|5
|8
|Сан-Хосе
|9
|0
|9
|1
|2.11
|02:00
|
Филадельфия – Баффало
|2 : 5
|2.11
|03:30
|
Калгари – Даллас
|3 : 4
|2.11
|04:30
|
Колорадо – Сент-Луис
|- : -
|2.11
|05:00
|
Анахайм – Аризона
|- : -
|И
|О
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|8
|18
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|9
|16
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|9
|15
|И
|Г
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|10
|9
|
|
Фрэнк Ватрано
Анахайм
|9
|9
|
|
Теуво Терявяйнен
Каролина
|10
|8
|И
|КН
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|3
|0.41
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|4
|1.25
|
|
Семен Варламов
Айлендерс
|2
|1.51