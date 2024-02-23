«Калгари» в овертайме победил «Бостон», Кузьменко сделал голевой пас

«Калгари» дома обыграл «Бостон» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У хозяев голевой передачей отметился форвард Андрей Кузьменко. У гостей дубль оформил нападающий Чарли Коул.

«Калгари» набрал 59 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Бостон» с 80 очками лидирует в таблице «Востока».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Бостон» — 3:2 ОТ (2:1, 0:0, 0:1, 1:0)

Голы: Шилингтон — 2 (Кузьменко, Шарангович), 12:55 — 1:0. Койл — 19, 18:41 — 1:1. Поспишил — 5 (Зари, Кадри), 19:23 — 2:1. Койл — 20 (Ричард, Уотерспун), 42:33 — 2:2. Кадри — 20, 63:56 — 3:2.

Вратари: Маркстрем (63:56) — Ульмарк (6:51 — 7:06, 63:56).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 29 (16+5+6+2) — 33 (10+11+9+3).

Наши: Кузьменко (10.25/1/0) — -.

23 февраля. Калгари. Scotiabank Saddledome. 17750 зрителей.