«Сент-Луис» — «Айлендерс»: видеообзор матча НХЛ

«Сент-Луис» обыграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Сент-Луис» набрал 62 очка и занимает 8-е место в Западной конференции. «Айлендерс» идут на 11-й строчке в Восточной конференции — 60 очков.