Кадри после четырех пропущенных игр забросил победную шайбу в овертайме матча с «Тампой»

Форвард «Колорадо» Назем Кадри стал автором победной шайбы в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Тампы» (3:2).

31-летний канадец забил гол на 13-й минуте. При этом Кадри проводил первый матч в финальной серии — форвард пропустил четыре матча в плей-офф после того, как перенес операцию на пальце.

В текущем плей-офф Кадри провел 14 матчей, в которых набрал 15 (7+8) очков.