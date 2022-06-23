«Колорадо» в овертайме обыграл «Тампу» и увеличил преимущество в финальной серии Кубка Стэнли

«Колорадо» в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли обыграл «Тампу» со счетом 3:2.

У «Эвеланш» шайбы на счету Натана Маккиннона и Эндрю Кольяно, победный гол на 13-й минуте овертайма забил Назем Кадри. В составе «Лайтнинг» отличились Энтони Сирелли, забивший на 36-й секунде, и Виктор Хедман.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 35 бросков, зищитник Михаил Сергачев завершил встречу с показателем полезности «-1».

После этого матча счет в серии 3-1 в пользу «Колорадо». Пятая встреча пройдет 25 июня в Денвере и начнется в 03.00 мск.

НХЛ

Плей-офф. Финал. Четвертый матч

«Тампа-Бэй» — «Колорадо» — 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Чирелли — 3 (Чернак), 0:36 — 1:0. Маккиннон — 12 (бол., Рантанен, Макар), 25:17 — 1:1. Хедман — 3 (Рутта), 30:42 — 2:1. Кольяно — 3 (Штурм, Хелм), 42:53 — 2:2. Кадри — 7 (Лехконен, Кемпер), 72:02 — 2:3.

Вратари: Василевский — Кемпер.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 39 (17+9+10+3) — 38 (4+17+6+11).

Наши: Кучеров (22.51/2/0), Сергачев (32.50/3/-1) — Ничушкин (24.45/4/0).

23 июня. Тампа. Amalie Arena.

Счет в серии 1-3.