Кемпер первым среди вратарей в истории НХЛ сделал результативный пас в овертайме финала Кубка Стэнли

«Колорадо» обыграл «Тампу-Бэй» со счетом 3:2 в овертайме в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли.

Победный гол в первом овертайме забросил нападающий Назем Кадри, вернувшийся на лед после травмы. Вторую результативную передачу в этой шайбе сделал голкипер «Эвеланш» Дарси Кемпер.

Таким образом, он стал первым вратарем в истории НХЛ, который сделал результативную передачу в овертайме в финальной игры Кубка Стэнли. И четвертым голкипером, который вообще набирал очки в плей-офф, после Пекки Ринне, Туукки Раска и Доминика Гашека.