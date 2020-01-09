«Из России с любовью». Русский защитник жестко отмутузил американца
17:56
В матче регулярного чемпионата АХЛ российский защитника фарма «Чикаго» «Рокфорда» Дмитрий Осипов подрался с американским форвардом «Манитобы» Клинтом Джозефом Суессом. Наш хоккеист уверенно победил в драке.
— Из России с любовью, — говорится официальном аккаунте команды в Twitter.
Матч закончился победой «Рокфорда» (4:1). Осипов провел 12 игр в этом сезоне в АХЛ и забил один гол.
FROM RUSSIA WITH LOVE ? pic.twitter.com/17jXRRxYa4— Rockford IceHogs (@goicehogs) January 9, 2020
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