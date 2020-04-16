«Из глаз Кови лились слезы». Канадский тренер рассказал, что заставило Ковальчука плакать

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал, что заставило плакать форварда «Вашингтона» Илью Ковальчука.

— Никогда не забуду то утро через пять лет моего прихода в «Атланту», когда меня из этого клуба уволили. Я собирался идти на очередной видеоразбор с командой, и тут меня настигла эта новость. Генеральный менеджер (Дон Уодделл, ныне — генменеджер «Каролины», — Прим. И.Р.) попросил меня сообщить о случившемся игрокам. Он немножко плакал.

Я пришел к команде, сказал, что меня только что уволили, и пожелал хоккеистам удачи. После этого вернулся в свой уже бывший офис, начал собирать вещи. И тут ко мне вошел Кови, из глаз которого лились слезы. Он сказал: «Я должен увидеть генерального менеджера! Они не могут уволить вас! Проблема не в вас!» Я сказал: «Кови, сядь. Мне очень приятна твоя поддержка и готовность мне помочь, но здесь так дела не делаются». (Игорь Рабинер)

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