Источник: Панарин заключит семилетний контракт с "Рейнджерс" на 84 миллиона долларов

Нападающий Артемий Панарин близок к переходу в "Рейнджерс". Он заключит семилетний контракт на 84 миллиона долларов, утверждает в своем Твиттере журналист Дэвид Паньотта. В таком случае зарплата форварда за год составит 12 миллионов.

Not yet confirmed, but hearing Panarin's deal with NYR will come in at 7-years in the neighborhood of $84M. — David Pagnotta (@TheFourthPeriod) 1 июля 2019 г.

27-летний Панарин в прошлом сезоне в составе "Коламбуса" провел 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 87 (28+59) очков. В плей-офф в его активе 10 матчей и 11 (5+6) очков.

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