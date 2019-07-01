19:08 | Хоккей — НХЛ

Источник: Панарин заключит семилетний контракт с "Рейнджерс" на 84 миллиона долларов

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Нападающий Артемий Панарин близок к переходу в "Рейнджерс". Он заключит семилетний контракт на 84 миллиона долларов, утверждает в своем Твиттере журналист Дэвид Паньотта. В таком случае зарплата форварда за год составит 12 миллионов.

 

27-летний Панарин в прошлом сезоне в составе "Коламбуса" провел 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 87 (28+59) очков. В плей-офф в его активе 10 матчей и 11 (5+6) очков.

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