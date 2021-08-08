Источник: НХЛ и «Сан-Хосе» знали о возможных проблемах Эвандера Кейна

Скандал, который разразился вокруг нападающего «Сан-Хосе» Эвандера Кейна, не стал сюрпризом для НХЛ. Лига и клуб уже знали о существующих проблемах еще до того, как они стали достоянием общественности, утверждает журналист Toronto Sun Стив Симмонс.

Ранее Национальная хоккейная лига опубликовала заявление, сообщив, что находится в курсе публикации в соцсетях поста, в котором утверждается, что нападающий «Сан-Хосе» Эвандер Кейн делал ставки на игры НХЛ. Лига объявила, что очень серьезно относится к обвинениям подобного рода и намерена провести полное расследование этой ситуации. Пока же НХЛ не будет давать дальнейших комментариев на эту тему.

Позже появилась информация, что некоторые игроки «Сан-Хосе» не хотят, чтобы Кейн выступал за команду в следующем сезоне. Клуб этим летом пыталась обменять скандального игрока.

Отмечается, что во многом причиной того, что клуб хотел заключить сделку, были напряженные отношения Кейна со многими товарищами по команде.

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