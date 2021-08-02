Темнокожий игрок стал синонимом слова «скандал». Банкрот, игроман и борец за права BLM уличен НХЛ в запрещенных ставках

Эвандер Кейн — это не только голы и передачи. Талантливый 30-летний форвард рискует закончить с хоккеем.

Игроман и банкрот

Кто из болельщиков не увлекался ставками на спорт? Для одних это шанс проверить фортуну и добавить азарта просмотру матчей. Другие искренне убеждены, что сделка с букмекерами поможет разбогатеть. Правда, это удавалось единицам. Для большинства ставки, скорее, забава — и не всегда с приятным концом.

Речь даже не о тех, кто проиграл все состояние и готов бросать пульт в телевизор из-за неожиданного гола на 60-й минуте. Ставки на спорт — не анархичное развлечение. Их процесс регламентируется, и букмекеры тщательно следят, чтобы игроки соблюдали требования и не затевали темных дел. К примеру, запрещено заключать пари на свои матчи. Особо находчивые пытаются обойти табу, но нарушения редко остаются безнаказанными. Заложником подобной ситуации стал форвард «Сан-Хосе» Эвандер Кейн. НХЛ узнала, что он делал ставки на события, связанные с его участием, нарушая регламент лиги и беттинга.

Эвандер и громкие скандалы — практически синонимичные понятия. Хоккеист и ранее попадал в заголовки СМИ за свои проделки. В июне 2016 года, когда Кейн выступал за «Баффало», его арестовали за домогательства к двум женщинам в одном из местных ночных баров. У хоккеиста была стычка с вышибалой и несколькими девушками. Эвандер тянул их за волосы, хватал за шею и в грубой форме предлагал продолжить вечер у него дома, на что получил категоричный отказ. Пострадавшие обратились в полицию, но Эвандер отрицал хулиганское поведение, а его адвокат признал все обвинения чересчур преувеличенными.

Непристойное поведение сошло хоккеисту с рук. Суд отложил рассмотрение дела на полгода, а после — закрыл его вовсе. Правда, Кейна та ночь ничему не научила. «Сэйбрз» продолжали мучиться с дисциплиной талантливого форварда, выбранного под 4-м номером на драфте-2009. Эвандер мог позволить себе проспать тренировку из-за посещения Матча звезд НБА. Уже после обмена в «Сан-Хосе» всплыла история о том, что хоккеист обещал выплатить девушке три миллиона долларов за аборт, но не сдержал слова. Кейн давил на женщину, чтобы она избавилась от ребенка (причем уже в третий раз), ведь рассекреченные отношения могли навредить его карьере и разрушить жизнь с «официальной» подругой.

В 2018 году Кейн подписал солидный контракт с «Сан-Хосе» — на семь лет и 49 миллионов долларов. С большими деньгами пришла и страсть к азартным играм. Эвандер подсел на казино и беттинг. Только вдумайтесь: когда «Шаркс» бились с «Вегасом» в первом раунде плей-офф, Кейн между третьим и четвертым матчем в Лас-Вегасе проиграл полмиллиона долларов и не расплатился с казино «Космополитан». Заведение подало иск в окружной суд, однако обвинения не были доказаны.

А в январе 2021 года Кейн объявил себя банкротом. Неожиданное заявление для хоккеиста, получившего за прошлый сезон шесть миллионов долларов. У канадца накопилось долгов на 26,7 млн. В заявлении о банкротстве Эвандер указал, что у него отрицательный доход (- 91 131 долларов ежемесячно), а за последний год он лишился 1,5 миллиона на азартных играх. Ранее Centennial Bank попытался взыскать с Кейна и поручителя — клуба «Сан-Хосе» — 8,3 миллиона долларов. В сентябре 2018 года нападающий взял кредит на 3,9 млн на развитие бизнеса, но в скором времени перестал погашать задолженность.

Отвернулась даже жена

Удивительно, что все прошлые выходки Эвандера позволяли ему не только продолжать карьеру в одной из самых толерантных лиг планеты, но и отстаивать права темнокожих спортсменов. Как-то не укладывается в голове биография Кейна и его стремление стать лидером мнений. Между прочим, проблемный хоккеист вместе с любимчиком Билла Питерса Акимом Алиу — руководители альянса против расизма и нетерпимости в хоккее. Сенсационное заявление жены Кейна может привести к более печальным последствиям.

Ставки на события со своим участием строго наказываются в профессиональном спорте. Избитым словом «договорняк» это можно назвать лишь отчасти, но факта нарушения правил беттинга это не отменяет. НХЛ заявила, что серьезно относится к подобным обвинениям и обязательно проведет полное расследование. Дело это, конечно, небыстрое — по информации североамериканских источников, лига завершит проверку только к началу сентябрьских сборов. Оно и понятно — если слова Анны Кейн подтвердятся, хоккеисту грозит дисквалификация.

Не собираюсь записываться в адвокаты, но не исключаю, что девушка могла попросту подставить Эвандера. Для этого были все мотивы. Когда нападающий опроверг ее слова, Анна выступила с новой порцией резкой критики, уличив хоккеиста во лжи и непристойном поведении.

«Когда ты летал в разные города с различными преступными элементами. Когда ты играл в разных казино. Когда ты угрожал мне, что они меня убьют, если я кому-то расскажу. Я должна была позволять тебе дальше вести такой образ жизни? Изменять мне и мириться с этим? Все, что говорит Эвандер, — это просчитанные лживые слова. Он хочет выставить меня сумасшедшей. Его интересует лишь возможность делать ставки и жить свободно. Пожалуйста, хватит разыгрывать карту «сумасшедшей бывшей жены». То, что ты делаешь, — это позор. Надеюсь, когда-нибудь ты поймешь, что истинная проблема — это игра на ставках. А не бывшая жена», — написала Анна.

По словам Анны легко догадаться, что их отношения давно преодолели точку кипения. Девушка обвинила бывшего мужа в том, что он тратит много времени на тусовки в Европе, пока она не может позволить купить детское питание для ребенка. Ей даже пришлось выставить на продажу обручальное кольцо, чтобы найти деньги на продукты. Эвандер ответил, что они находятся в процессе развода, и назвал Анну психически нездоровой.

Без независимого расследования трудно понять, на чьей стороне правда. Кейн за годы профессиональной карьеры настолько испортил свою репутацию, что непроизвольно хочется принять позицию девушки. Слишком уж показательны все финансовые махинации, провернутые Эвандером за последние несколько лет. Теперь, если НХЛ докажет, что хоккеист сливал матчи «Сан-Хосе», отделаться легким испугом, как это было в прошлых делах, не получится. Кейну точно предъявят серьезные санкции — не исключаю, что нападающего могут пожизненно отстранить от хоккея.